Театр "Балтийский дом" открыл сезон

Для театра это 84-й театральный сезон.

В четверг, 2 июля, "Балтийский дом" открыл театральный сезон. Он прошел в формате капустника.

Друзья и коллеги впервые встретились после долгой разлуки из-за коронавируса. Артисты представили веселые музыкальные номера, романтические арии, куплеты на злобу дня и творческие миниатюры.

Помимо этого собравшиеся вспомнили самые яркие события прошедшего сезона, подвели итоги работы в онлайн-формате, обменялись новостями и поздравили коллег, которые отмечают творческий юбилей. Отдельные слова признания были сказаны Татьяне Пилецкой, народной артистки России, которая отметила сегодня свой день рождения.

Ранее мы писали, что театрам Петербурга разрешат репетировать.

Фото: instagram.com/baltichousetheatre/