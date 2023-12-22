Фестиваль "Монокль" начался в Петербурге

Спектакли всех участников посвящены любви.

В Театре-фестивале "Балтийский дом" начался Международный этап XIV фестиваля моноспектаклей "Монокль". Он продлится до седьмого марта.

Фестиваль проходит в Северной столице уже более 20 лет. В этом году зрители увидят и классическую, и современную драматургию, а также народные мотивы. Объединяет постановки то, что все они посвящены любви в разных ее проявлениях.

Всего организаторы мероприятия получили 162 заявки, большая часть из которых приходится на молодых артистов. Среди участников фестиваля – гости из Вологды, Владимира, Ульяновска и других городов и стран, например, из Армении.

Петербург представят три артиста: Николай Балобан со спектаклем "Фауст", Олег Рязанцев с постановкой "Друг мой" (16+), Лаура Пицхелаури с пьесой "В лучах" (16+).

Гостей фестиваля также ждут фотовыставка, круглый стол и две видеолекции.

Ранее мы писали о том, что негосударственные театры Петербурга получат 102 млн рублей.

Фото: pxhere.