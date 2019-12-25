Театрам Петербурга разрешат репетировать

Репетиции возобновят при соблюдении требований Роспотребнадзора.

Петербургские театры возобновят репетиции, но при соблюдении требований Роспотребнадзора. Об этом сообщил председатель комитета по культуре Константин Сухенко.

Участники репетиций должны соблюдать дистанцию, а всего в помещении разрешается присутствие пяти человек. Сухенко также отметил, что обычно коллективы сообща решают, когда именно им нужно начать репетиции и устанавливают график их проведения.

Ранее мы писали, что музеи города откроются 6 июля.

Фото: vk.com/mikhailovsky_theatre