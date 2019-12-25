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Театрам Петербурга разрешат репетировать
Сегодня, 22:40
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smirenny

Театрам Петербурга разрешат репетировать

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Репетиции возобновят при соблюдении требований Роспотребнадзора.

Петербургские театры возобновят репетиции, но при соблюдении требований Роспотребнадзора. Об этом сообщил председатель комитета по культуре Константин Сухенко.

Участники репетиций должны соблюдать дистанцию, а всего в помещении разрешается присутствие пяти человек. Сухенко также отметил, что обычно коллективы сообща решают, когда именно им нужно начать репетиции и устанавливают график их проведения. 

Ранее мы писали, что музеи города откроются 6 июля.

Фото: vk.com/mikhailovsky_theatre

Теги: коронавирус, театр, театры возобновят театры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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