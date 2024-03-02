Умерла известный театральный художник Ирина Бируля

Ее картины хранятся в музеях и частных коллекциях в России и других странах.

Петербургский театральный художник Ирина Бируля, оформившая множество спектаклей по всему миру, скончалась на 82-м году. Об этом сообщили в комитете по культуре города.

Более 60 лет Бируля служила в театре-фестивале "Балтийский дом". Она занималась оформлением свыше 100 спектаклей и провела более 40 персональных выставок не только в России, но и за рубежом. Картины художницы хранятся в собраниях многих музеев и частных коллекциях.

На сайте "Балтийского дома" отметили, что причиной смерти Ирины Бирули стала долгой продолжительная болезнь. Дату прощания и место театр сообщит дополнительно.

Бируля на протяжении многих лет была главным художником театра "Балтийский дом". В его репертуаре такие спектакли, как "Восемь любящих женщин", "Душечка", "Сцены из супружеской жизни". В постановке "Сны белых ночей" в задействовали ее картины о Санкт-Петербурге.

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Фото: Telegram/Комитет по культуре