В Петербурге 24 июня простятся с музыковедом Ларисой Воронцовской

Лариса Воронцовская и её муж, композитор Владимир Сапожников, погибли в ДТП 11 июня.

Прощание с лектором-музыковедом, заслуженным деятелем культуры Российской Федерации Ларисой Воронцовской состоится 24 июня. Гражданская панихида пройдёт в центральном зале крематория по адресу: Шафировский проспект, 12А, начало в 12:30. Об этом сообщили в пресс-службе "Петербург-концерта".

Напомним, советский и российский композитор Владимир Сапожников и его жена, лектор-музыковед Лариса Воронцовская, погибли в дорожно-транспортном происшествии в Лисьем Носу 11 июня. Их автомобиль столкнулся с электропоездом на железнодорожном переезде.

Ранее сообщалось, что умерла менеджер легендарной группы ABBA Йорель Хансер.

Фото: Magnific