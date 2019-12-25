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В Петербурге заработала выставка к 40-летию Музея-квартиры А. А. Блока
Сегодня, 10:21
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В Петербурге заработала выставка к 40-летию Музея-квартиры А. А. Блока

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В преддверии столетнего юбилея поэта была приобретена коллекция Н. П. Ильина.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что в Северной столице открылась выставка  к 40-летию Музея-квартиры А. А. Блока. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по культуре.

На выставке представлены материалы из фонда В. Н. Орлова, посвященные истории создания музея. Также в центре экспозиции будет показана коллекция Н. П. Ильина.

Отмечатся, что выставка открыта до 18 мая 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что авторский вечер Леонида Десятникова пройдет в Петербурге.

Фото:Музей-квартира Александра Блока/YT

Теги: блок, выставка, музей квартира
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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