В Петербурге заработала выставка к 40-летию Музея-квартиры А. А. Блока

В преддверии столетнего юбилея поэта была приобретена коллекция Н. П. Ильина.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что в Северной столице открылась выставка к 40-летию Музея-квартиры А. А. Блока. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по культуре.

На выставке представлены материалы из фонда В. Н. Орлова, посвященные истории создания музея. Также в центре экспозиции будет показана коллекция Н. П. Ильина.

Отмечатся, что выставка открыта до 18 мая 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что авторский вечер Леонида Десятникова пройдет в Петербурге.

Фото:Музей-квартира Александра Блока/YT