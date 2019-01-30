Авторский вечер Леонида Десятникова пройдет в Петербурге

Гориболь откроет концерт темами из музыки к фильмам "Москва", "Подмосковные вечера", "Мания Жизели".

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что в Петербурге пройдет авторский вечер заслуженного деятеля искусств России Леонида Десятникова. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие состоится на Новой сцене Александринского театра и посвящается 65-летию композитора. В программе заявлены произведения разных лет.

Известно, что концерт откроют темами из музыки к фильмам "Москва", "Подмосковные вечера", "Мания Жизели".

Ранее мы сообщали о том, что названа дата похорон Армена Джигарханяна.

Фото:Леонид Десятников/вк