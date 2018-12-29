В Александринке Радзинский расскажет о режиссерском начале Сталина

Специалист поделится со зрителями малоизвестными сведениями о творческом начале политика.

Эдвард Радзинский представит на сцене Александринского театра в Петербурге авторскую программу, посвященную личности Сталина. Вечером 31 января историк расскажет и о личном мнении, и представит реальные факты относительно советского руководителя.

Для меня это будет путешествие в "незнаемое". Что почувствую, то и расскажу. Мне придётся рассказать очень грустную историю. Но без ее знания невозможно понять настоящее время. Я постараюсь рассказать о самом загадочном времени, о терроре. О поведении жертв, о тех, кто был этими жертвами заявляет спикер

Известно, что творческий вечер сосредоточится на фигуре Сталина как режиссера и драматурга. Он пройдет незадолго до театральной премьеры Валерия Фокина "Рождение Сталина", которая запланирована на 22 февраля.

Фото: Piter.tv