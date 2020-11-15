В концертном зале "Колизей" пройдёт авторский вечер Эдварда Радзинского

Радзинский известен не только как автор завораживающих исторических расследований и очень живых исторических портретов. Это еще и тонко чувствующий человеческую натуру драматург, чьи пьесы знают и ценят по всему миру.

27 сентября в Концертном зале "Колизей" (Невский проспект, 100) состоится авторский вечер Эдварда Радзинского "ГОЛОСА СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ".

Его выступления — всегда уникальный формат импровизации. На глазах у зрителя Радзинский вдыхает жизнь в историю и ее персонажей. Наполняет их сложными эмоциями и тонкими психологическими подробностями, обнаруживает мотивы поступков и нюансы отношений. И мы по-новому воспринимаем даже известные исторические события — так, будто лично в них участвуем.

Когда я перелистываю страницы истории, я там живу, я это все вижу. И этот самогипноз, видимо, становится общим. Выступление – это сотворчество: мое и зала, наш общий труд души. Эдвард Радзинский, писатель

Будет ли это рассказ о веке с мистическим названием "Двадцатый" или речь пойдет об Иване Грозном, зрители узнают на авторском вечере 27 сентября.

Билеты на сайте radzinskiy.com

27/09 КЗ Колизей, Невский проспект, 100, начало в 19:00