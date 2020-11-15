В концертном зале "Колизей" пройдёт авторский вечер Эдварда Радзинского

27 сентября в Концертном зале "Колизей" (Невский проспект, 100) состоится авторский вечер Эдварда Радзинского "ГОЛОСА СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ".
Его выступления — всегда уникальный формат импровизации. На глазах у зрителя Радзинский вдыхает жизнь в историю и ее персонажей. Наполняет их сложными эмоциями и тонкими психологическими подробностями, обнаруживает мотивы поступков и нюансы отношений. И мы по-новому воспринимаем даже известные исторические события — так, будто лично в них участвуем.
Когда я перелистываю страницы истории, я там живу, я это все вижу. И этот самогипноз, видимо, становится общим. Выступление – это сотворчество: мое и зала, наш общий труд души.
Эдвард Радзинский, писатель
Будет ли это рассказ о веке с мистическим названием "Двадцатый" или речь пойдет об Иване Грозном, зрители узнают на авторском вечере 27 сентября.
Билеты на сайте radzinskiy.com
27/09 КЗ Колизей, Невский проспект, 100, начало в 19:00
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