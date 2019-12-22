В петербургском Театральном музее открывается три новых зала

Экспозиции ждут посетителей с 21 февраля.

Петербургский музей театрального и музыкального искусства готовится к открытию трех новых залов постоянной экспозиции. С 21 февраля помещения готовы принимать посетителей, сообщила пресс-служба музея.

Залы станут тематическими: один из них называется "Музыкальным салоном графов Шереметевых", компанию ему составят "Древняя Греция в представлении XIX века" и "Парижский кабинет Александра Глазунова".

Музыкальный салон займет Желтую гостиницу парадной анфилады дворцовых залов, где в первой половине XIX века выступали с домашними концертами Ференц Лист, Гектор Берлиоз и выдающиеся певцы и композиторы. Душой вечером всегда была Анна Шереметева, певица и пианистка.

Древняя Греция расположилась в Этрусской гостиной, где собрана коллекция древних музыкальных инструментов, реконструированных в конце XIX века. Экспозиция сопровождается аудиозаписями с воссозданным звучанием античных музыкальных инструментов.

Парижский кабинет оформлен по сохранившимся фотографиям истинного интерьера композитора: в комнате стоят рояль, подлинная мебель, есть афиши выступлений, редкие рукописи и рисунки. Также личная жизнь композитора представлена в семейном фотоальбоме с архивными фотографиями. В экспозиции слышны произведения самого композитора.

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Фото: пресс-служба музея