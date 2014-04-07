Врачи назвали проявления индийского штамма коронавируса

Обычно врачи не знают, каким штаммом заразился пациент, так как исследования на подвид коронавируса не проводят.

Российский пульмонолог Алексей Никишенков назвал известные на данный момент способы проявления индийского штамма коронавируса. О них он рассказал в интервью агентству ТАСС.

По его словам, данная мутация может проявляться в виде болей в желудке и диареи. Никишенков подчеркнул, что обычно врачи не знают, каким штаммом заразился человек, поскольку исследования на подвид коронавируса в медицинских учреждениях не проводят.

Но могу отметить, что в последнее время, после того как стал распространяться штамм "Дельта", коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе. Алексей Никишенков, пульмонолог

Специалист отметил, что данные симптомы в настоящее время наблюдаются на фоне прежних – кашля, слабости, миалгии (боль в мышцах).

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что индийский штамм коронавируса "Дельта" отличается от других вариантов мутаций быстрой консолидацией поражения легких человека.

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