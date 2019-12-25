Россиянка с COVID-19 оставалась заразной 11 месяцев

Переболевший проходит разные стадии тяжести заболевания.

Пациентка с коронавирусной инфекцией 11 месяцев оставалась заразной. О таком случае "Ленте.ру" рассказала врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова, эксперт некоммерческого фонда медицинских решений "Не напрасно" Оксана Станевич.

11 месяцев — это рекорд. Также были пациенты, которые выделяли вирус в течение полугода, 2-3 месяцев. При этом они проходят разные фазы, в том числе когда болезнь себя никак не проявляет. Одна из пациенток, которая болела 6 месяцев, ушла из жизни.

Оксана Станевич пояснила, что коронавирус может скрываться в тканях легких, кишечнике, центральной нервной системе или миокарде. Чаще всего это люди с онкологией, системными болезнями крови, аутоиммунными заболеваниями. Длительная болезнь приводит к тому, что вирус накапливает мутации. Так и появляются штаммы. Они могут быть созданы даже в том случае, если все границы закрыты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что среди заразившихся в Петербурге преобладает индийский штамм COVID-19.

Фото: Piter.TV