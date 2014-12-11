Врачи из Петербурга спасли двухлетнего малыша с тяжёлой воспалительной болезнью сердца

В прежние годы гнойное поражение клапана считалось стопроцентным противопоказанием к операции — нашлись медики, которые перевернули эту печальную страницу незнания в истории медицины.

Стало известно, что врачам из Петербурга удалось успешно прооперировать двухлетнего малыша с тяжёлой воспалительной болезнью сердца — инфекционным эндокардитом. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщается на странице Детской горбольницы № 1.

По словам Геннадия Хубулавы, главного сердечно-сосудистого хирурга города, академика РАН, профессора, начальника кафедры и клиники сердечно-сосудистой хирургии им. Куприянова Военно-медицинской академии им. Кирова, решение о хирургическом вмешательстве было принято очень вовремя. В прежние годы гнойное поражение клапана считалось стопроцентным противопоказанием к операции — нашлись медики, которые перевернули эту печальную страницу незнания в истории медицины.

Врачи смогли сберечь собственный митральный клапан малыша, который будет расти вместе с ним. Если бы поставили протез, это означало бы регулярные операции по мере взросления пациента.

Врачи отмечают, что бактериальный эндокардит редко встречается у детей, даже у взрослых это шесть случаев на 100 тыс. населения. В Петербурге в больницы попадают 300 таких пациентов, трети из них требуется неотложная операция.

Ранее в "Ленэкспо" медики спасли пациента с 96-процентным поражением лёгких. Всего мужчина провёл в госпитале 48 дней, из них 21 — в реанимации.

Фото: Piter.tv