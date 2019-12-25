Первый съезд педиатров Подмосковья запланировали еще весной, но откладывали из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В этот раз встречу посетили 1,5 тыс. врачей, спикеры из 13 стран и 9 городов России.

В России впервые внедрили практику детской реабилитации после COVID-19. Об этом сообщает телеканал 360.

Встреча состоялась в День ребенка. По словам главного педиатра Московской области Нисо Одинаевой, так организаторы сделали акцент на том, что необходимо поднимать престиж детского врача и понимать, что они – самые лучшие врачи в мире. Участники съезда обсудили реабилитацию детей после коронавируса.

Сегодня реабилитацию прошли более 350 детей, такие технологии у нас уже внедрены очень успешно. Очень хороший опыт применения реабилитации. - Светлана Лазарева, замминистра здравоохранения Московской области

В материале сказано, что дети, переболевшие COVID-19, восстанавливаются в течение 2-3 недель. Они быстрее приходят в себя, принимая ванны с морской солью. Кроме того, в рамках реабилитации маленькие пациенты проходят физиотерапию.

В Подмосковье более 8 тыс. детей заболели коронавирусом с начала пандемии. Как уточняют специалисты, 90% из них переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме, но нуждаются в реабилитации.

Ранее мы сообщили, что компания Moderna озвучила цену за одну дозу вакцины от COVID-19.