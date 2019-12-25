Стоимость одной дозы препарата составит от $25 до $37.

Компания Moderna озвучила цену за одну дозу вакцины от COVID-19. Об этом сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на главу компании Стефана Банселя.

Бансель подчеркнул, что конкретная стоимость будет зависеть от размера партии, которую захочет получить заказчик. По мнению представителей компании, учитывая стоимость лечения тяжелобольных пациентов, это адекватная цена для системы здравоохранения. Бансель добавил, что Moderna не заинтересована в получении максимальной прибыли. На данный момент компания ведет переговоры с Еврокомиссией. Они обсуждают поставки препарата в Европу.

Мы хотим снабжать Европу и ведем конструктивные переговоры. - Стефан Бансель, президент компании

По словам главы Moderna, необходимые документы подпишут через несколько дней. Ключевым моментом в переговорах является плата за резервирование вакцины. До конца 2020 года компания намерена создать 20 млн доз. Часть этого объема будет доступна в Европе.

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