Необходимо обращаться ко врачу при опасных симптомах болезни, напомнил глава Комздрава.

На фоне пандемии коронавируса в Петербурге обострилась проблема с инсультами. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 21 ноября написал глава комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

Глава комитета написал, что в Петербурге стартовала научно-практическая конференция под названием "Мозговое кровообращение: информация-опыт-школа". В 2020 году на конференции отмечают важную дату – 10-летие образования сети сосудистых центров для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с инсультом. В Северной столице работают 16 таких центров – 9 региональных и 7 сосудистых отделений с 927 койками.

Пандемия коронавирусной инфекции обострила проблему инсультов и привела к росту заболеваемости. Сегодня очень важно вовремя обращаться к врачу при опасных симптомах, так как промедление может стоить человеку жизни – написал глава комитета по здравоохранению.

В России ежегодно регистрируют порядка полумиллиона инсультов. При этом в больших городах заболеваемость выше, чем в маленьких – например, в Петербурге на 100 тысяч жителей города регистрируют 375-415 случаев инсульта в год, напомнил Лисовец.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стартует пилотный проект психологической помощи медикам. Планируется сделать своеобразный телефон доверия в Центре медицинской профилактики.

Фото: Piter.tv