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В Петербурге стартует пилотный проект психологической помощи медикам
Сегодня, 9:38
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nastya960

В Петербурге стартует пилотный проект психологической помощи медикам

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Планируется сделать своеобразный телефон доверия в Центре медицинской профилактики.

В Петербурге готовятся запустить пилотный проект психологической помощи врачам. Об этом в эфире телеканала "78" рассказал руководитель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Планируется сделать своеобразный телефон доверия в Центре медицинской профилактики. На телефоне будут круглые сутки дежурить волонтеры и психологи из городских медицинских организаций.

Пилотный проект планируется открыть в начале 2021 года.

Автоволонтеры развозят врачей по вызовам в трех районах Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, лисовец, психолог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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