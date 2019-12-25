Автоволонтеры развозят врачей по вызовам в трех районах Петербурга

Другие добровольцы помогают пожилым петербуржцам по городу и в госпитале "Ленэкспо".

В трех районах Петербурга два дня назад за работу принялись первые участники акции "Подвези врача": 25 автоволонтеров развозят медиков по вызовам пациентов. Как рассказали в пресс-службе комитета по молодежной политике, проводящем акцию, пока готовые помочь автомобилисты работают в Красногвардейском, Пушкинском и Московском районах.

Отмечается, что волонтеры подвозят медиков в пределах микрорайона, а после каждой поездки машину обрабатывают дезинфицирующим средством. Водители и врачи используют маски и перчатки.

Еще 629 аккредитованных волонтеров сейчас помогают пожилым петербуржцам, всего заявки подали 852 человека. Известно, что каждый день семь волонтеров выходят помогать пожилым людям во временном госпитале в "Ленэкспо". Также губернатор предложил пополнить ряды добровольцев в амбулаторных медицинских организациях: уже 50 человек вызвались помочь справочным в поликлиниках и других учреждениях. ПЛанируется сформировать корпус из 500 таких добровольцев.

Ранее мы писали, что Беглов назвал врачей "подлинными хранителями Петербурга".

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