Беглов назвал врачей "подлинными хранителями Петербурга"

В Петербурге стартовал марафон "Спасибо!".

В четверг, 19 ноября, глава Петербурга дал старт марафону "Спасибо!", посвященному врачам и медицинским работникам, которые ежедневно борются с пандемией, сообщили в Смольном.

Губернатор назвал медработников "подлинными хранителями города и его жителей". Он отметил, что медики первыми приняли удар и продолжают держать оборону ради горожан. Градоначальник поблагодарил врачей, медсестер и медбратьев, лаборантов, студентов медвузов, технический персонал, также работников регистратур и водителей машин скорых.

Также Беглов попросил петербуржцев соблюдать рекомендованные меры и всегда использовать маски и перчатки.

Ранее мы писали, что Петербург вышел на плато по госпитализации коронавирусных больных.

Фото: Piter.TV