  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Беглов назвал врачей "подлинными хранителями Петербурга"
Сегодня, 18:58
110
smirenny

Беглов назвал врачей "подлинными хранителями Петербурга"

0 0

В Петербурге стартовал марафон "Спасибо!".

В четверг, 19 ноября, глава Петербурга дал старт марафону "Спасибо!", посвященному врачам и медицинским работникам, которые ежедневно борются с пандемией, сообщили в Смольном.

Губернатор назвал медработников "подлинными хранителями города и его жителей". Он отметил, что медики первыми приняли удар и продолжают держать оборону ради горожан. Градоначальник поблагодарил врачей, медсестер и медбратьев, лаборантов, студентов медвузов, технический персонал, также работников регистратур и водителей машин скорых. 

Также Беглов попросил петербуржцев соблюдать рекомендованные меры и всегда использовать маски и перчатки. 

Ранее мы писали, что Петербург вышел на плато по госпитализации коронавирусных больных.

Фото: Piter.TV

Теги: врачи, коронавирус, медики, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии