Беглов назвал врачей "подлинными хранителями Петербурга"

В четверг, 19 ноября, глава Петербурга дал старт марафону "Спасибо!", посвященному врачам и медицинским работникам, которые ежедневно борются с пандемией, сообщили в Смольном.
Губернатор назвал медработников "подлинными хранителями города и его жителей". Он отметил, что медики первыми приняли удар и продолжают держать оборону ради горожан. Градоначальник поблагодарил врачей, медсестер и медбратьев, лаборантов, студентов медвузов, технический персонал, также работников регистратур и водителей машин скорых.
Также Беглов попросил петербуржцев соблюдать рекомендованные меры и всегда использовать маски и перчатки.
Ранее мы писали, что Петербург вышел на плато по госпитализации коронавирусных больных.
Фото: Piter.TV
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