Петербург вышел на плато по госпитализации коронавирусных больных

По мнению вице-губернатора Евгения Елина, нужно быть готовым к любому варианту.

В четверг, 19 ноября, Северная столица вышла на плато по госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщил "Петербургский дневник".

Вице-губернатор Евгений Елин выразил надежду, что число госпитализаций пойдет на спад, однако власти готовятся к любому варианту развития событий. Чиновник уточнил, что Смольный готовится жить в ситуации пандемии до весны.

Будет ли потом повторение, сможем ли мы вакцинировать население, возникнет ли иммунитет – на сегодняшний день из области предположений отметил Елин.

Ранее мы писали, что спрос на термометры и пульсоксиметры увеличился из-за коронавируса.

Фото: Piter.TV