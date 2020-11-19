Петербург вышел на плато по госпитализации коронавирусных больных

В четверг, 19 ноября, Северная столица вышла на плато по госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщил "Петербургский дневник".
Вице-губернатор Евгений Елин выразил надежду, что число госпитализаций пойдет на спад, однако власти готовятся к любому варианту развития событий. Чиновник уточнил, что Смольный готовится жить в ситуации пандемии до весны.
Будет ли потом повторение, сможем ли мы вакцинировать население, возникнет ли иммунитет – на сегодняшний день из области предположений
отметил Елин.
Ранее мы писали, что спрос на термометры и пульсоксиметры увеличился из-за коронавируса.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все