Спрос на термометры и пульсоксиметры увеличился из-за коронавируса

Цена, по сравнению с летними показателями, упала.

Петербуржцы начали чаще покупать в аптеках термометры и пульсоксиметры, сообщило издание "Невские Новости".

Так, в сентябре и октябре горожане интересовались пульсоксиметрами на 89% чаще, чем летом. Средняя цена прибора упала на 13% и составила 1 750 рублей. Предпочтение также отдавали бесконтактным термометрам. Потребность в них осталась на уровне с летними показателями. Средняя цена упала процентов на 80% – с 4090 до 2500 рублей. Однако на ртутные градусники выросли и спрос (на 20,6%), и цена (67%). Спрос на электронные термометры вырос на четверть, а средняя стоимость не изменилась (около 400 рублей).

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Фото: Piter.TV