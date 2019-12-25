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Спрос на термометры и пульсоксиметры увеличился из-за коронавируса
Сегодня, 18:28
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smirenny

Спрос на термометры и пульсоксиметры увеличился из-за коронавируса

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Цена, по сравнению с летними показателями, упала.

Петербуржцы начали чаще покупать в аптеках термометры и пульсоксиметры, сообщило издание "Невские Новости"

Так, в сентябре и октябре горожане интересовались пульсоксиметрами  на 89% чаще, чем летом. Средняя цена прибора упала на 13% и составила 1 750 рублей. Предпочтение также отдавали бесконтактным термометрам. Потребность в них осталась на уровне с летними показателями. Средняя цена упала процентов на 80% – с 4090 до 2500 рублей. Однако на ртутные градусники выросли и спрос (на 20,6%), и цена (67%). Спрос на электронные термометры  вырос на четверть, а средняя стоимость не изменилась (около 400 рублей).

Ранее мы писали, что врач назвал самые необходимые предметы в аптечке во время пандемии.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, пульсоксиметр, термометр, термометр и пульсоксиметр
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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