Врач назвал самые необходимые предметы в аптечке во время пандемии

Многие во время пандемии стали приобретать кислородные баллоны.

Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рассказали, что в последнее время вырос спрос на домашние кислородные баллоны. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал "Ридус", стоит ли самостоятельно назначать себе кислородные ингаляции.

Как пояснил специалист, если речь идет о баллонах с кислородом, которые продаются в аптеке, то они безопасны.

Невозможно получить отравление кислородом — точно так же, как невозможно перепить воды. Сергей Пурясев, пульмонолог

При этом при затрудненном дыхании стоит вызвать скорую помощь.

На деле поводов для назначения кислородной терапии несколько. Кислородные ингаляции рекомендуют больным раком легких, людям с астмой, а также тяжелым пациентам с коронавирусом.

Домашние баллоны рассчитаны на небольшие дозы кислорода. И он должен быть дома в каждой аптечке. Он не нужен каждый день, но при критической ситуации спасет жизнь. Также можно иметь дома и пульсоксиметр, который контролирует уровень кислорода в крови.

Содержание кислорода менее 95% говорит о гипоксии. Менее 90% — это критическое состояние, которое требует экстренной помощи.

Ранее терапевт дала рекомендации по лекарствам, которые должны быть в каждой аптечке.

Фото: Piter.tv