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Двухлетняя петербурженка наелась таблеток из аптечки
Сегодня, 8:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Двухлетняя петербурженка наелась таблеток из аптечки

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Она была госпитализирована в больницу.

В Невском районе Петербурга двухлетняя девочка по недосмотру взрослых наелась таблеток из оставленной аптечки. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 30 августа девочка была госпитализирована в больницу с пероральным отравлением лекарственной смесью. Она была доставлена в состоянии средней степени тяжести.

Мама двухлетней девочки пояснила, что вызывала на дом дежурного врача, так как у дочери хондроз. Она вынула из аптечки большое количество препаратов, показать врачу, и когда пошла провожать врача, дочь по недосмотру съела лекарства.

Также в Калининском районе госпитализировали подростка с отравлением смесью таблеток.

Фото: pxhere

Теги: аптечка, дети, таблетки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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