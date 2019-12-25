В Калининском районе госпитализировали подростка с отравлением смесью таблеток

Сообщается, что несовершеннолетняя состоит на учете у психиатра.

В Калининском районе Петербурга госпитализировали подростка с отравлением смесью таблеток. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел в ночь на 31 августа в доме на Гражданском проспекте. В дежурную часть поступила телефонограмма о том, что бригада скорой помощи госпитализировала 16-летнюю девочку в тяжелом состоянии. Ее направили в реанимацию. Обстоятельства отравления неизвестны.

По словам матери, подростка обнаружили дома без сознания рядом с пустыми блистерами из-под таблеток. Также сообщается. что несовершеннолетняя состоит на учете у психиатра.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге трехлетняя девочка выпила керосин.

Фото: Piter.tv