В Петербурге трёхлетняя девочка выпила керосин

Она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

В Петербурге трехлетняя девочка по недосмотру родителей отравилась керосином. Об этом стало известно Piter.tv.

Трёхлетнюю девочку доставили в больницу вечером 17 августа из квартиры по Октябрьской набережной. У неё диагностировали острое отравление керосином и токсическую пневмонию. Она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации, ребёнок по недосмотру родителей выпила керосин. Проводится проверка.

Ещё одна четырехлетняя петербурженка отравилась стиральным порошком.

Фото: Piter.tv