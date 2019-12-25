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Четырехлетняя петербурженка отравилась стиральным порошком
Сегодня, 8:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Четырехлетняя петербурженка отравилась стиральным порошком

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Она находится в тяжёлом состоянии, помещена в реанимацию.

В Петербурге четырехлетняя девочка попала в реанимацию из-за недосмотра взрослых. Подробности стали известны Piter.tv.

Из квартиры на Коломяжском проспекте днём 17 августа поступила четырехлетняя девочка с острым пероральным отравлением неизвестным веществом. Она находится в тяжёлом состоянии, помещена в реанимацию.

Со слов матери, дочь съела стиральный порошок. Проводится проверка.

Ранее 17-летняя петербурженка отравилась смоченной в розжиге лепешкой.

Фото: pxhere

Теги: дети, отравление, стиральный порошок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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