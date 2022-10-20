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Лекарства, которые обязательно должны быть в аптечке в путешествии
Сегодня, 10:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Лекарства, которые обязательно должны быть в аптечке в путешествии

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Советы дала терапевт.

Какие лекарства должны быть обязательно в дорожной аптечке, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала терапевт Елена Карабан.

Обязательно нужно взять с собой перекись водорода, антисептик с 70% содержанием спирта, йод и зеленку в карандаше, перчатки, маску, перевязочный материал.

На случай отравления должны быть адсорбенты, ферменты, антимикробные препараты. Также можно взять антигриппозный комплекс препаратов в порошке или шипучих таблетках.

Ранее на Piter.tv: В Сбере создали роботов, которые могут сортировать лекарства.

Фото: unsplash (Kristine Wook)

Теги: аптечка, отпуск
Категории: Лента новостей, Общество, Здоровье,

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