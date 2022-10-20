Лекарства, которые обязательно должны быть в аптечке в путешествии

Советы дала терапевт.

Какие лекарства должны быть обязательно в дорожной аптечке, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала терапевт Елена Карабан.

Обязательно нужно взять с собой перекись водорода, антисептик с 70% содержанием спирта, йод и зеленку в карандаше, перчатки, маску, перевязочный материал.

На случай отравления должны быть адсорбенты, ферменты, антимикробные препараты. Также можно взять антигриппозный комплекс препаратов в порошке или шипучих таблетках.

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Фото: unsplash (Kristine Wook)