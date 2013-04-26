В Сбере создали роботов, которые могут сортировать лекарства

Роботизированный фармацевтический склад с использованием системы SberShuttle будет создан в рамках соглашения о сотрудничестве. Соответствующий документ был подписан между компанией «Специальные технологии контроля» (входит в Группу Сбера) и группой компаний JNB на Петербургском международном экономическом форуме.

Сергей Архипов, генеральный директор компании "Специальные технологии контроля" (дочерняя компания Сбербанка):

Мы верим в рыночный успех этой системы. Потому что она позволяет делать вклады компактнее, она позволяет в разы обрабатывать быстрее заказ. Поэтому мы за ней видим будущее, готовы инвестировать время, деньги и всячески поддерживать то, что в нашей лаборатории робототехники разработано.

Алексей Гонноченко, директор центра Робототехники Сбербанка:

Это совместная работа инженеров и программистов. Главная задача — это сокращение издержек электронной коммерции на сбор заказов, который занимает много времени и человеческого труда. Мы адаптировали лучшие решения, которые есть на рынке в мире.

Также на петербургском форуме рассказали о намерении Сбера профинансировать строительство многофункционального комплекса в технодолине "ИТМО Хайпарк".

STATION A запланирован компанией "Цифровые технологии строительства" (ЦТС) как уникальная экосистема, притягивающая стартапы и позволяющая собрать готовую команду в одном месте.

Виталий Бахарев, директор ООО "Цифровые технологии строительства":

Хочу сказать, в первую очередь большое спасибо Сбербанку за профессионализм, за скорость принятия решения, за открытость к инновациям. Компания "Цифровые технологии строительства" в структуре холдинга "Альфа Фаберже" сегодня подписала соглашение со Сбербанком. Мы уже работаем со Сбербанком в рамках 214 федерального закона по выделению проектного финансирования. А компания "Цифровые технологии строительства" развивает ноу-хау в применении именно BIM-моделирования и ведения стройки при помощи искусственного интеллекта.

Четырехэтажный комплекс общей площадью 16 100 кв. метров будет оснащен не только общими пространствами для работы в командах, но и панорамными зонами отдыха и питания.

В рамках соглашения Сбер предоставит ООО "ЦТС" современные банковские технологии для эффективного управления финансовыми ресурсами и продуктами.