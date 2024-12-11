Российские военные медики создали технологию для спасения тяжелораненых

Ученые рассказали о том, как их средства помогут пациентам в экстренных ситуациях.

В Военно-медицинской академии имени Кирова специалисты создали особую газовую смесь, которая поможет спасать жизни тяжелораненых пациентов, а также людей с инфарктом. Соответствующей информацией с журналистами поделился полковник медицинской службы Евгений Ивченко. Эксперт указал, что новая разработка помогает людям пережить недостаток кислорода, который возникает при сильной кровопотере. Это особенно важно для экстренных происшествий. В экспериментах при участии животных смесь уже показала отличные результаты. Известно, что при инфаркте выживали все испытуемые, тогда как при обычной подаче кислорода — только 62 процента. В 2025 году начнутся клинические испытания, а регистрацию смеси ученые планируют завершить к концу текущего года.

Такой разработки больше нигде в мире нет. Евгений Ивченко, начальник научного центра академии Константин Головко

В настоящее время российская академия дополнительно тестирует еще несколько новых медицинских средств. В перечень попали полевой компресс для остановки кровотечений, перевязочный пакет с каолином, губка для остановки крови и обезболивающие пластинки, которые нужно просто приложить к щеке или языку пострадавшего. Эти разработки действуют так же быстро, как укол, поэтому удобны в полевых условиях.

Учёным из Петербурга вручили премии президента в области науки и инноваций.

Фото: Piter.tv