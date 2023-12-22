Врачи Педиатрического университета борются за жизнь 10-летнего петербуржца

Его пронзил осколок стекла межкомнатной двери.

Врачи Педиатрического университета борются за жизнь 10-летнего мальчика, живот которого пронзил осколок стекла межкомнатной двери. Подробности сообщили в медицинском учреждении.

Мальчик получил тяжёлое ранение дома: во время игры он случайно разбил стекло межкомнатной двери. Ребёнка экстренно госпитализировали в хирургическую реанимацию.

Выполнили ревизию брюшной полости, обнаружили перфорацию тонкой кишки и ушили ее. Дефект был размером 6 сантиметров. Алексей Подкаменев, заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста им. Г.А. Баирова

Сейчас мальчик находится в сознании. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Ранее в Педиатрическом университете провели внутриутробную операцию пациентке из Тверской области.

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