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Врачи Педиатрического университета борются за жизнь 10-летнего петербуржца
Сегодня, 10:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Врачи Педиатрического университета борются за жизнь 10-летнего петербуржца

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Его пронзил осколок стекла межкомнатной двери.

Врачи Педиатрического университета борются за жизнь 10-летнего мальчика, живот которого пронзил осколок стекла межкомнатной двери. Подробности сообщили в медицинском учреждении.

Мальчик получил тяжёлое ранение дома: во время игры он случайно разбил стекло межкомнатной двери. Ребёнка экстренно госпитализировали в хирургическую реанимацию.

Выполнили ревизию брюшной полости, обнаружили перфорацию тонкой кишки и ушили ее. Дефект был размером 6 сантиметров.

Алексей Подкаменев, заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста им. Г.А. Баирова

Сейчас мальчик находится в сознании. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Ранее в Педиатрическом университете провели внутриутробную операцию пациентке из Тверской области.

Фото: pxhere

Теги: врачи, медики, педиатрический университет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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