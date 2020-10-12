Врач-ревматолог рассказала, почему важно ложиться спать не позже 23 часов

Регенерация органов проходит в фазе глубокого сна – с 23:00 до 03:00 часов ночи.

Почему важно ложиться спать не позже 23 часов вечера в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил врач-ревматолог Виктория Львовская.

Люди, которые ложатся либо поздно ночью, либо под утро, могут не рассчитывать на полноценный отдых. Так, регенерация органов проходит в фазе глубокого сна – с 23:00 до 03:00 часов ночи. В ином случае способность к восстановлению теряется. Отмечается, что неважно, сколько длится сон вне глубокой фазы: даже если человек проспит 10 часов, то это не будет равно полноценному отдыху.

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