Эндокринолог предупредила о вреде каш при некоторых заболеваниях

Крупы являются важной составляющей рациона и содержат в своем составе большое количество витаминов, клетчатки, аминокислот и антиоксидантов.

Каша традиционно считается питательным и полезным блюдом. Однако бывают ситуации, когда от ее употребления стоит воздержаться либо хотя бы уменьшить количество в рационе. Об этом "Аргументам и фактам" рассказала заведующая эндокринологическим отделением, врач-эндокринолог высшей категории клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Губкина.

Крупы являются важной составляющей рациона и содержат в своем составе большое количество витаминов, клетчатки, аминокислот и антиоксидантов. При этом они имеют высокий гликемической индекс – показатель уровня глюкозы в крови. При низком уровне глюкозы человек чувствует упадок сил, но после употребления пищи чувствуется прилив энергии и сил. Но если уровень глюкозы выше, чем нужно организму на данный момент, это перейдет в жир.

При приготовлении каши вода будет снижать гликемический индекс любой из круп. Но так будет, только если в кашу не добавлять ни сахар, ни масло, ни молоко. Все эти добавки повысят гликемический индекс.

Лидером в рейтинге полезных и безопасных круп с низким индексом является перловая каша. Средний показатель у гречки и риса, высокий — у пшенной, кукурузной и манной круп. Поэтому учитывать гликемический индекс обязательно людям, с сахарным диабетом, с ожирением и тем, кто просто следит за фигурой.

Ранее были названы лучшие детские каши.

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