Врач разоблачил новый фейк о природе коронавируса

В соцсетях стали считать, что COVID-19 является бактерией, а не вирусом.

Врач Евгений Комаровский разоблачил фейк о природе коронавируса. Об этом медик рассказал в собственном YouTube-шоу. Он обратил внимание подписчиков на недостоверную информацию относительно концепции COVID-19. Медик объяснил, что многие стали считать, что на самом деле коронавирус является не вирусом, а бактерией.

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Эксперт заметил, что в соцсетях также распространяют недостоверную информацию о том, что бактериальная природа коронавируса становится очевидной благодаря вскрытию. Речь идет о состоянии рук и ног умершего пациента.

Врач посоветовал "не играть в эти игры". Он напомнил, что люди напрасно закупаются имбирем, средствами от глистов и гидроксихлорохином считая, что это поможет им уберечься от COVID-19.

Врач рассказал, как правильно дезинфицировать перчатки.

Видео: YouTube / Доктор Комаровский