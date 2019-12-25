Врач рассказал, как правильно дезинфицировать перчатки

Московский эксперт рассказал, какими должны быть перчатки, чтобы защитить от коронавируса.

Главный внештатный врач по оказанию первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в столице рассказал журналистам агентства "Москва" о том, как правильно дезинфицировать перчатки. Андрей Тяжельников пояснил, что россиянам следует отдавать предпочтение ношению одноразовых медицинских перчаток, которые изготовлены из нитрила. Также в условиях коронавируса для ношения подойдут хлопковые перчатки.

Они должны плотно прилегать к рукам. Руки до надевания перчаток рекомендуется протирать антисептиком прокомментировал московский эксперт

Андрей Тяжельников напомнил, что медицинские перчатки стоит не носить более двух часов. После этого их следует сменить на новые, а использованные - утилизировать. Тканевые перчатки можно носить в течение всего дня. Однако после носки их необходимо обрабатывать мыльным раствором при температуре воды не ниже 100 градусов.

Врач советует отказаться от ношения латексных и кожаных перчаток во время распространения COVID-19. Материал не выдержит обработки дезинфицирующими растворами.

В петербургском гипермаркете решили продавать бесплатные перчатки.