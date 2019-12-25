В петербургском гипермаркете решили продавать бесплатные перчатки

Такие же перчатки можно взять в торговом зале в отделе овощей.

После введения в Петербурге обязательного масочно-перчаточного режима, посетителей без средств индивидуальной защиты перестали пускать в гипермаркеты. Их можно купить на входе, однако, как оказалось, такие же перчатки есть в торговом зале, но уже бесплатно. Об этом сообщила петербурженка в социальных сетях.

Речь идет об одном из гипермаркетов сети "Лента". Комплект маска+перчатки стоит 30 рублей. После того, как женщина купила его, она поняла, что точно такие же перчатки можно взять, чтобы набрать овощей. Также она отметила, что ценник висит только на маску, его же пробивают в чеке. Это значит, что даже если маска не нужна, но нужны перчатки, за нее все равно приходится платить. Это же подтверждают данные из чека.

Посетительница отметила, что средства индивидуальной защиты для рук являются некачественными и порвались.

Ранее Piter.TV показал, как на входе в одном из гипермаркетов петербуржцы сами могут сделать себе маску из туалетной бумаги.

Фото: Марина Коноплицкая / "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"