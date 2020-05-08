  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:53
169
nadezhda_sib
Код вставки плеера

В петербургском гипермаркете покупателям предложили самостоятельно сделать себе маску

0 0

Без маски в торговый зал вход запрещен.

В одном из петербургских гипермаркетов посетители без средств индивидуальной защиты могут самостоятельно сделать себе маску. При этом вход без масок запрещен. Видео появилось в Сети.

По словам автора, у стола с рулоном туалетной бумаги собралась "куча людей". Дело в том, что сделать маску предлагается именно из туалетной бумаги. Гипермаркет принадлежит сети "Ашан", точный адрес не сообщается. 

Напомним, в ближайшее время в Петербурге могут ввести обязательный масочно-перчаточный режим

Видео: yourlifehype / Instagram 

Теги: ашан, маска
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии