В петербургском гипермаркете покупателям предложили самостоятельно сделать себе маску

Без маски в торговый зал вход запрещен.

В одном из петербургских гипермаркетов посетители без средств индивидуальной защиты могут самостоятельно сделать себе маску. При этом вход без масок запрещен. Видео появилось в Сети.

По словам автора, у стола с рулоном туалетной бумаги собралась "куча людей". Дело в том, что сделать маску предлагается именно из туалетной бумаги. Гипермаркет принадлежит сети "Ашан", точный адрес не сообщается.

Напомним, в ближайшее время в Петербурге могут ввести обязательный масочно-перчаточный режим.

Видео: yourlifehype / Instagram