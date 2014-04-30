В Херсонской области начали делать прививки от инфекционных заболеваний

Владимир Сальдо оценил вероятность заражения территорий после их подтопления.

Прививочная кампания развернута на территории Херсонской области после подтопления региона в результате разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонщины Владимир Сальдо. Чиновник пояснил, что такие меры должны предотвратить возможное распространение инфекционных заболеваний.

Сейчас уже нужны прививки и от гепатита, и от инфекционных возможных заболеваний, которые могут появиться сейчас. Медицинские бригады есть, они работают, прививки уже тоже начались. Владимир Сальдо, врио главы ДНР

Чиновник заметил, что работа в регионе предстоит огромная, учитывая тот момент, что ниже по течению Днепра находятся заповедные зоны, в которых проживает большое количество птиц. Они могут поедать зараженную рыбу и разносить инфекцию далее. Контролем на эпидситуацией занимается специально сформированный штаб.

Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при ударе по ПВР в Херсонской области.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live