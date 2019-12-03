Врач-диетолог рассказала о вреде селедки под шубой

По словам специалиста, высокое содержание жиров и углеводов и сочетание ингредиентов в селедке под шубой может привести к тяжелым последствиям.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности селедки под шубой. Об этом сообщила "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, высокое содержание жиров и углеводов и сочетание ингредиентов в селедке под шубой может привести к тяжелым последствиям, особенно тех, у кого высокий гликемический индекс. Салат не рекомендуется есть из-за его термообработки. Овощи выделяют крахмал, который повышает уровень глюкозы в крови. А так как уровень сахара потом резко падает, появляется и усталость.

Людям с преддиабетом и диабетом нельзя есть этот салат из-за майонеза. А гипертоникам не стоит есть это блюдо из-з сельди. Соломатина посоветовала вместо селёдки под шубой сделать овощной салат с растительным маслом.

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