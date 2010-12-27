Эксперт: "В России 30 миллионов людей находятся в преддиабете"

Человек не болеет диабетом, но он уже состоит в группе риска, так как не следит за питанием, физическими нагрузками.

Международная диабетическая федерация (МДФ) совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1991 году учредила Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day). Ежегодно его отмечают 14 ноября, так как в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг, открывший инсулин. Поговорили с председателем Санкт-Петербургского диабетического общества Мариной Шипулиной о том, почему все больше людей заболевают сахарным диабетом.

У нас в России 30 миллионов людей находятся в преддиабете, это пограничное состояние. Человек не болеет диабетом, но он уже состоит в группе риска, у него повышенный вес, артериальное давление, он ведет пассивный образ без физических активностей. То есть нельзя бездумно и бесцельно продлевать это "удовольствие" десятками лет. А потом удивляться, откуда диабет, – поделилась Марина Шипулина

Первые признаки диабета – чрезмерный вес, отсутствие режима питания, при не выявленном диабете также начинают проявляться сердечно-сосудистые заболевания. Чтобы быть уверенным в отсутствии заболевания, нужно раз в год сдавать кровь и проверять уровень сахара. Как отметила председатель Санкт-Петербургского диабетического общества, вылечить диабет совсем нельзя.

Это миф. Кто его вылечит, получит Нобелевскую премию, – добавила эксперт

Марина Шипулина отметила, что в плане их общества продолжить акцию "Скандинавская ходьба".

Чтобы человек не мог пожаловаться, что у него нет инвентаря, что дорого, что негде ходить. Это отличный способ снижать вес, только с грамотным инструктором, – заметила Шипулина

В Петербурге создадут резерв лекарств для больных диабетом.

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