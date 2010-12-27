В Петербурге создадут резерв лекарств для больных диабетом

Диабетики получат право на обеспечение лекарствами из специального созданного резервного запаса.

Петербургские парламентарии предложили установить дополнительные меры поддержки людей, больных сахарным диабетом. Новую систему обеспечения людей, страдающих сахарным диабетом, всеми необходимыми лекарствами предложили депутаты Денис Четырбок и Елена Киселева. Инициативу поддержали во втором чтении не пленарном заседании 13 ноября.

Если законопроект примут, диабетики получат право на обеспечение лекарствами из специального созданного резервного запаса. Также эти люди смогут обучаться основам компенсации диабета – технике введения инсулина и профилактике осложнений.

Отдельная тема посвящена созданию регионального регистра людей, страдающих сахарным диабетом, это позволит наблюдать за состоянием больных и оценивать их потребность в тех или иных препаратах. На сегодняшний день в Петербурге зарегистрированы 155 тысяч человек, страдающих диабетом и это число только растет.

Отметим, 14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом.

Ученые: диабет страшнее для женщин, чем для мужчин.

Фото: Piter.TV