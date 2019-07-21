Ученые: диабет страшнее для женщин, чем для мужчин

Диабет увеличивает у женщин риск развития сердечной недостаточности. К таким выводам пришли британские и австралийские ученые, сообщил журнал Diabetologia.
Согласно исследованию, риск развития сердечной недостаточности на фоне диабета у женщин значительно выше, чем у мужчин. Если речь идеи диабете первого типа, то вероятность ухудшения здоровья составляет 47%, диабета второго типа — 9%.
Точные причины такого явления пока не изучены. Известно, что сахарный диабет увеличивает вероятность появления ишемической болезни сердца, инсультов, слабоумия и онкозаболеваний у женщин. Также у женщин хуже контролируется уровень сахара в крови.
Согласно статистике в России от диабета страдает более 6 миллионов человек, и 90% имеют диабет второго типа.
Видео: Ютуб/Diabetes UK
Обсуждение ( 0 )