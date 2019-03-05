  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Врач рассказал о признаках деменции у Трампа
Сегодня, 10:37
147
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Врач рассказал о признаках деменции у Трампа

0 0

По словам эксперта, раньше глава Белого дома использовал богатый словарный запас.

Бывший профессор Университета Джонса Хопкинса Джон Гартнер рассказал о признаках деменции у президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в беседе с The Daily Beast.

По словам эксперта, раньше глава Белого дома использовал богатый словарный запас и выстраивал четкие предложения. Гартнер отметил, что сейчас Трамп в своих выступлениях сократил словарный запас и перестал заканчивать свои мысли. Он подчеркнул, что многие со стороны могли не наблюдать, каким красноречивым был президент США в прошлые годы. Отметим, что Трамп неоднократно опровергал слухи о проблемах со здоровьем.

Мы должны учитывать значительное ухудшение речевых функций, мышления, психомоторных способностей, контроля над импульсами и целого ряда других областей.

Джонс Хопкинс, доктор

Ранее Трамп заявил, что не считает ошибкой приглашение Путина посетить Аляску.

Фото: YouTube / The Daily Beast

Теги: деменция, дональд трамп, мнение эксперта, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии