Врач рассказал о признаках деменции у Трампа

Бывший профессор Университета Джонса Хопкинса Джон Гартнер рассказал о признаках деменции у президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в беседе с The Daily Beast.

По словам эксперта, раньше глава Белого дома использовал богатый словарный запас и выстраивал четкие предложения. Гартнер отметил, что сейчас Трамп в своих выступлениях сократил словарный запас и перестал заканчивать свои мысли. Он подчеркнул, что многие со стороны могли не наблюдать, каким красноречивым был президент США в прошлые годы. Отметим, что Трамп неоднократно опровергал слухи о проблемах со здоровьем.

Мы должны учитывать значительное ухудшение речевых функций, мышления, психомоторных способностей, контроля над импульсами и целого ряда других областей. Джонс Хопкинс, доктор

Ранее Трамп заявил, что не считает ошибкой приглашение Путина посетить Аляску.

