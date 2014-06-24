Трамп заявил, что не считает ошибкой приглашение Путина посетить Аляску

Речь идет о переговорах президентов США и России, прошедших в августе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает ошибкой приглашение президента РФ Владимир Путина посетить Аляску. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Главе Белого дома задали вопрос, сожалеет ли он о приглашении российского лидера на Аляску. Речь идет о переговорах Трампа и Путина, прошедших 15 августа. Трамп заявил. что не жалеет о своем решении.

Фото: YouTube / The White House