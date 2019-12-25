Медик призвал соблюдать социальную дистанцию и носить СИЗ.

Врач показал на видео последние минуты умирающих от COVID-19 пациентов. Ролик выложен медиком из американского штата Миссури. На данный момент его посмотрели в социальных сетях более ста тысяч человек.

В кадре находится Кеннет Реми, одетый во все необходимые средства индивидуальной защиты. Мужчина объяснил, что умирающий от инфекции коронавируса человек перед тем, как уйти из жизни, видит перед собой только лица докторов и медицинские приборы. Такой зараженных дышит с частотой в 40 раз в минуту, а уровень насыщения крови кислородом опускается до менее 80%.

Вот что вы увидите в конце своей жизни, если не будете носить маски в общественных местах. Если не будете соблюдать социальную дистанцию. Если не будете регулярно мыть руки. Иначе, поверьте мне, именно это вы и увидите Кеннет Реми, американский врач

Медик заявил, что не хочет, чтобы он стал последним человеком, который смотрит в испуганные глаза умирающих пациентов от коронавируса.

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Фото: Pixabay.com