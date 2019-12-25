Районы начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса

На эти целы из федерального бюджета выделили больше 200 миллионов рублей.

С четверга, 26 ноября, в Петербурге начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса. Об этом сообщили в Смольном.

По словам губернатора, выдача лекарств больным на дому поможет снизить темпы распространения инфекции, потому как процент лечащихся в стационарах куда меньше. Отмечается, что лекарства предоставят вне зависимости от лабораторного подтверждения диагноза, но строго по медицинским показаниям больным старше 18 лет. Пациенты получат таблетки при первом посещении пациента на дому, а те, кто уже лечится, получат лекарства при повторном посещении врача. Лекарства получат и те, кого выписывают из больниц на долечивание.

Однако уточним, что горожане должны подписать согласие на оказание помощи в амбулаторных условиях и соблюдение режима изоляции. В противном случае лекарства не выдадут.

Ранее мы писали, что рабочие и служащие чаще остальных болеют коронавирусом в Петербурге.

Фото: Pixabay