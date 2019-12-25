Рабочие и служащие чаще остальных болеют коронавирусом в Петербурге

Список профессий, представители которых заболевают чаще всего, назвала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора.

В четверг, 26 ноября, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия в разговоре с изданием "Невские Новости" огласила список профессий, представители которых заболевают чаще всего.

Так, около риск заболевания коронавирусом у служащих равен 27-29%, у рабочих – около 18%. Те, кто работает в сфере торговли, общепита, коммунальных служб, а также медиков и преподавателей показатель заражения инфекцией варьируется от 3 до 9%

Кроме того, 30% пациентов, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, – не работают. Около 10% из них – дети. Остальные – пенсионеры и безработные.

Ранее мы писали, что в Петербурге осталось меньше 9% свободных коек для больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV