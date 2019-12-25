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Рабочие и служащие чаще остальных болеют коронавирусом в Петербурге
Сегодня, 14:38
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smirenny

Рабочие и служащие чаще остальных болеют коронавирусом в Петербурге

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Список профессий, представители которых заболевают чаще всего, назвала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора.

В четверг, 26 ноября, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия в разговоре с изданием "Невские Новости" огласила список профессий, представители которых заболевают чаще всего.

Так, около риск заболевания коронавирусом у служащих равен 27-29%, у рабочих –  около 18%. Те, кто работает в сфере торговли, общепита, коммунальных служб, а также медиков и преподавателей показатель заражения инфекцией варьируется от 3 до 9%

Кроме того, 30% пациентов, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, – не работают. Около 10% из них – дети. Остальные – пенсионеры и безработные.

Ранее мы писали, что в Петербурге осталось меньше 9% свободных коек для больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV

Теги: заболеваемость коронавирусом, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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