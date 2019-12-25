Рабочие и служащие чаще остальных болеют коронавирусом в Петербурге

В четверг, 26 ноября, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия в разговоре с изданием "Невские Новости" огласила список профессий, представители которых заболевают чаще всего.
Так, около риск заболевания коронавирусом у служащих равен 27-29%, у рабочих – около 18%. Те, кто работает в сфере торговли, общепита, коммунальных служб, а также медиков и преподавателей показатель заражения инфекцией варьируется от 3 до 9%
Кроме того, 30% пациентов, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, – не работают. Около 10% из них – дети. Остальные – пенсионеры и безработные.
Ранее мы писали, что в Петербурге осталось меньше 9% свободных коек для больных коронавирусом.
Фото: Piter.TV
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