В Петербурге осталось меньше 9% свободных коек для больных коронавирусом

Всего в городе для КОВИД-пациентов развернуто 10 846 инфекционных койко-мест.

Коечный фонд Петербурга для коронавирусных больных свободен на 8,9%. Такие цифры озвучил журналистам вице-губернатор Олег Эргашев.

Всего в городе для КОВИД-пациентов развернуто 10 846 инфекционных койко-мест. Коронавирусных больных лечат в 21 больнице. Среди них больница имени Боткина, Больница святого Георгия, Александровская больница, Городская больница №40, Николаевская больница и другие. Несовершеннолетних принимают две детские больницы – ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России и Детская больница №5 имени Н.Ф. Филатова.

В случае необходимости дополнительно койки развернут еще в трех федеральных учреждениях: НИИ фтизиопульмонологии, Всероссийском центре экстренной радиационной медицины и НМИЦ имени Алмазова.

За минувшие сутки коронавирусом в Петербурге заболели более 3600 человек. С начала пандемии число инфицированных достигло 111 133 человек.

Ранее мы писали, что еще четыре корпуса "Ленэкспо" откроют до конца декабря.

Фото: Piter.TV