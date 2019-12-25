В Петербурге осталось меньше 9% свободных коек для больных коронавирусом

Коечный фонд Петербурга для коронавирусных больных свободен на 8,9%. Такие цифры озвучил журналистам вице-губернатор Олег Эргашев.
Всего в городе для КОВИД-пациентов развернуто 10 846 инфекционных койко-мест. Коронавирусных больных лечат в 21 больнице. Среди них больница имени Боткина, Больница святого Георгия, Александровская больница, Городская больница №40, Николаевская больница и другие. Несовершеннолетних принимают две детские больницы – ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России и Детская больница №5 имени Н.Ф. Филатова.
В случае необходимости дополнительно койки развернут еще в трех федеральных учреждениях: НИИ фтизиопульмонологии, Всероссийском центре экстренной радиационной медицины и НМИЦ имени Алмазова.
За минувшие сутки коронавирусом в Петербурге заболели более 3600 человек. С начала пандемии число инфицированных достигло 111 133 человек.
Ранее мы писали, что еще четыре корпуса "Ленэкспо" откроют до конца декабря.
Фото: Piter.TV
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