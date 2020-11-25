Еще четыре корпуса "Ленэкспо" откроют до конца декабря

Там развернут 1154 койки.

На данный момент в 1-м, 2-м, 3-м и 8-м корпусах "Ленэкспо" почти круглые сутки ведутся работы по подводке кислорода. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Четыре корпуса модернизируют, утепляют и создают все условия для лечения среднетяжелых и тяжелых пациентов с коронавирусом.

Туда будут установлены 10-тонные емкости для кислорода, чтобы все пациенты имели кислородотерапию. Там же будут развернуты 15 реанимационных коек с ИВЛ для лечения тяжелых больных. Олег Эргашев

В новых корпусах в течение 3-4 недель развернут 1154 койки. Всего в "Ленэкспо" смогут принимать до 2500 пациентов. В Петербурге на сегодняшний день свободны 7,7% коек.

За сутки в Петербурге коронавирусом заболел 3421 человек.

Фото: Piter.tv