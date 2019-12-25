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За сутки в Петербурге коронавирусом заболел 3421 человек
Сегодня, 10:40
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nastya960

За сутки в Петербурге коронавирусом заболел 3421 человек

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Из больниц выписали более полутора тысяч пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 23 675 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5156 (21,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3421 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 206. За последние сутки подтверждена смерть 507 пациентов. В Петербурге подтвердили 85 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 25 748 человек, в том числе 1 769 человек в Петербурге и 268 – в Ленинградской области. 

Фото: Piter.tv

Теги: ицк, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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