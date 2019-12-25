Врач объяснил отсутствие антител после прививки от COVID-19

На выработку антител влияют особенности организма человека.

Врач общей практики Европейского Медицинского Центра Александр Доленко рассказал о ситуациях, когда после вакцинации иммунная система человека вообще не реагирует на введение препарата. Его словам передает агентство "Прайм".

Он отметил, что в настоящее время, в период массовой вакцинации населения от COVID-19, количество антител в крови стало одной из главной тем для обсуждения.

На данный момент вообще нет такого понятия, как мало или недостаточно антител. Нигде в мире не установлены специфические границы, которые обозначали бы, какое количество антител достаточно для предотвращения заболевания, а какое нет. Александр Доленко, врач ЕМС

По его словам, на выработку антител влияют особенности организма человека, в частности, иммунной системы. Доленко подчеркивает, случаи их отсутствия после припивки единичны и чаще всего они выявляются у представителей старшего поколения.

Эффект от вакцинации от коронавируса не ограничивается формированием антител. Специалист напомнил, что есть прецеденты, когда человек заболевает, имея высокий уровень их в крови. Министерство здравоохранения РФ и Всемирная организация здравоохранения не рекомендуют сдавать тест на антитела, однако, если пациент желает это осуществить, то лучше это сделать через 21 день после прививания вторым компонентом препарата.

Ранее пациентам с коронавирусом посоветовали заменить мясо на рыбу.

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